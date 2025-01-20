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Лукашенко пришел на выборы со своей собакой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришёл на участок для голосования со своей собакой, шпицем Умкой.

Позже, после голосования, во время общения с журналистами, Лукашенко рассказал, что любит собак еще со времен жизни в деревне, хотя раньше предпочитал крупные породы, например, овчарок.

Лукашенко отметил, что шпица подарили не ему, но пес привязался именно к Лукашенко. Президент добавил, что Умка – ревнивый пес, хочет быть постоянно рядом с хозяином.

По словам Лукашенко, собака чувствует, когда он собирается уезжать по рабочим делам и жалобно смотрит, чтобы его взяли с собой. "Просто поедает взглядом. Посмотришь - жалко становится. Ну ладно, возьму его в машину... А его не удержали, он выскочил из машины и за мной. Смотрю - бежит следом", - рассказал Лукашенко.

Глава белорусского государства часто берет своего питомца на мероприятия по стране, а также в зарубежные поездки.

Президентские выборы проходят в Белоруссии в воскресенье, пишет РИА Новости.