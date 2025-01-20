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Климатолог связал аномально теплый январь с подрывом «Северных потоков»

Аномально теплый январь может быть связан с выбросами газа после аварий на «Северных потоках», заявил агентству «Москва» климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.



«Я утверждаю, что, кроме Эль-Ниньо, немалую роль оказала ситуация с "Северными потоками". Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ», — сказал он.

Климатолог отметил, что некоторые эксперты не считают объемы выбросов газа достаточными для таких изменений, но он не согласен с этим.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно, пишет РИА Новости.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные о расследовании взрывов на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.