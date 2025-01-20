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Трамп заявил о заинтересованности Microsoft в покупке TikTok

Компания Microsoft Corporation, зарегистрированная в США (SPB: MSFT), выразила заинтересованность в приобретении принадлежащей китайской компании ByteDance социальной сети TikTok, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе общения с представителями средств массовой информации.

«Я бы сказал, да», — ответил он на вопрос, входит ли Microsoft в число компаний, заинтересованных в участии в изменении структуры собственности TikTok, необходимом для продолжения работы сервиса в США.

Президент США сообщил, что другие компании также заинтересованы в приобретении TikTok. При этом он не стал уточнять, какие именно компании могут быть заинтересованы в покупке.

«Мне нравится борьба предложений, потому что она позволяет заключать лучшие сделки», — приводит Associated Press слова американского лидера.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп продлил срок, в течение которого компания ByteDance должна изменить структуру собственности TikTok, до 4 апреля 2023 года.

Ранее глава государства заявлял, что США должны получить контроль над 50% компании. Однако неясно, подразумевает ли он контроль со стороны органов власти или других американских структур.

На прошлой неделе стало известно, что американский стартап Perplexity AI сделал ByteDance новое предложение о приобретении операций TikTok в США, пишет «Интерфакс».

Согласно предложению, правительство США будет владеть до 50% новой компании, которая объединит Perplexity и американские операции TikTok.

Кроме того, желание купить американскую платформу TikTok выражали и другие инвесторы, включая миллиардера Фрэнка Маккорта и Стивена Мнучина, который занимал должность министра финансов США в первый президентский срок Трампа.