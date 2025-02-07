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Росавиация изучает частичное открытие «неба» для гражданских БПЛА в 58 регионах

Росавиация изучает частичное открытие «неба» для гражданских беспилотников в регионах с базовым уровнем реагирования, сообщил журналистам руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на выставке NAIS-2025.

К таким регионам относятся все субъекты, кроме Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также тех, которые входят в состав Центрального и Южного федеральных округов.

«Мы, со своей стороны, в первую очередь смотрим на те субъекты, которые находятся в базовом уровне реагирования, в соответствии с указом президента. Таких субъектов 58», - сказал он.

Кроме того, Росавиация совместно с Минтрансом разработала методику, которая позволяет регионам частично открыть «небо». По словам Ядрова, эта методика разослана по всем субъектам. В ней указано, каким образом регионы могут обеспечивать и уровень национальной безопасности, и полеты беспилотников, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству по ускорению развития отрасли беспилотников в РФ. К 30 апреля кабмин должен подготовить решения, позволяющие гражданским беспилотникам выполнять полеты в регионах, где это оправдано по безопасности, и где для этого есть другие необходимые условия, пишет ТАСС.