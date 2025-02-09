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Песков не подтвердил и не опроверг публикации о контактах Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине.

Ранее газета The New York Post написала, что Трамп сообщил об обсуждении по телефону с Путиным урегулирования конфликта на Украине.

«Что можно сказать по этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа после инаугурации американского лидера.

Трамп за последние недели много раз выражал желание и готовность переговорить с Путиным. При этом о каких-либо состоявшихся контактах официально не сообщалось. Последний разговор Путина с Трампом, информация о котором есть на сайте Кремля, датирован 23 июля 2020 года, пишет ТАСС.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что работа по подготовке таких контактов «находится в продвинутой стадии». Песков позже пояснял, что Россия и США еще не приступали к обсуждению возможной встречи российского и американского лидеров.

7 февраля пресс-секретарь президента РФ сказал, что Кремль проинформирует о ходе организации контактов по мере поступления субстантивной информации.