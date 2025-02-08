В России и мире

В отношении экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве

Уголовное дело возбудили в отношении бывшего сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении гособоронзаказов на подшипниковых заводах. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Ранее сотрудники ФСБ провели обыски у руководителей трех подшипниковых заводов по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на 811 млн рублей.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность бывшего начальника военного представительства Минобороны России к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10-ГПЗ". В отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 290 УК РФ (получение взятки)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант, будучи начальником 547-го военного представительства, согласовал кратное завышение цены подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах госзаказчиков. Решением суда он арестован, пишет ТАСС.