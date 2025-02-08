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Российский путешественник первым в истории пересек на веслах Южную Атлантику

Путешественник Фёдор Конюхов стал первым человеком в истории, преодолевшим Южную Атлантику на вёсельной лодке. За 68 дней он добрался от Южной Америки до Индийского океана и продолжает своё путешествие, которое продлится 200 дней и завершится в Австралии. Об этом сообщается в Telegram-канале экспедиционного штаба.

«Этой ночью лодка "Акрос" пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Федор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. Причем по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах. Потребовалось 68 суток. Впереди Индийский океан. До мыса Люин (Западная Австралия) 4,2 тыс. морских миль», — говорится в сообщении.

Конюхов в 2002 году уже пересекал Атлантический океан с востока на запад от Канарских островов до острова Барбадос на весельной лодке «Уралаз», время в пути составило 46 дней, пишет ТАСС.

Кроме того, он пересек Тихий океан с востока на запад от Чили до Австралии на лодке «Тургояк» в 2014 году за 160 дней. В 2019 году он также пересек Тихий океан на лодке «Акрос» с запада на восток от Новой Зеландии до мыса Горн за 154 дня. В общей сложности путешественник провел на веслах в океанах 428 дней на трех разных лодках.