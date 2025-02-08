В России и мире

Зеленский назвал условие для прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist заявил о невозможности прекращения огня без гарантий безопасности от партнеров.

«Не будет никакого прекращения огня просто ради прекращения огня. Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантии безопасности <...> нет, это невозможно», — сказал он.

Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

В октябре российский лидер заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, Киев вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что власти соседней страны законодательно запретили сами себе вести переговоры.

Путин подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации, пишет РИА Новости.

Напомним, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о тесном сотрудничестве, включающем в том числе будущие визиты в Россию и США.