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Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи — Песков

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора условились дать своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к встрече лидеров двух стран.

«Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу», - сказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Напомним, 12 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом, который длился почти полтора часа. Президенты обсудили ближневосточное урегулирование и двухсторонние отношения РФ и США. Трамп заявил, что провёл «продуктивный разговор» с Путиным. Президент США в разговоре высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине. Владимир Путин поддержал тезис о том, что настало время работать вместе, а также заявил о готовности принять в РФ американских должностных лиц, в том числе по теме Украины.