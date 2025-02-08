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В Буэнос-Айресе открылась неделя фильмов Тарковского

Неделя фильмов Андрея Тарковского открылась в Буэнос-Айресе. Как заявила режиссер Сильвана Ярмолюк, организовавшая ретроспективу совместно с «Мосфильмом» и фондом «Аргентинская синематека», на показы были проданы все билеты.

«Это уникальный для континента показ. С 14 по 23 февраля будут показаны все семь полнометражных фильмов Тарковского, которые были отреставрированы. Уже все билеты были распроданы. На третий день после открытия продаж их уже почти не оставалось», - сказала она.

Она отметила, что все эти фильмы уже показывались на большом экране в Аргентине, но сейчас впервые демонстрируются отреставрированные версии. «Показы его фильмов всегда проходят с большим успехом. Тарковского знают все люди, которые занимаются аудиовизуальным искусством. И очень радует, что среди зрителей много молодого поколения, что им интересны поднимаемые в фильмах философские темы», - добавила Ярмолюк.

По словам режиссера, до конца года планируются и другие циклы российского и советского кино. «У нас обязательно будет показ к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Будет военное кино, но название ретроспективы мы еще не придумали», - рассказала она.

«Надеемся и на другие показы. Я пытаюсь вместе с некоторыми российскими продюсерами продвинуть кое-какие российские картины. Уже есть договоренность с рядом [аргентинских] провинций», - поделилась Ярмолюк.

По ее словам, аргентинские зрители очень любят российское кино, пишет ТАСС.

«На всех показах, которые мы с 2012 года организовали совместно с гильдией кинорежиссеров и «Синематекой», у нас были полные залы. Надеемся, что и современные фильмы смогут заинтересовать аргентинцев», - отметила она.