В России и мире

Учёный заявил, что языки в России умирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру

Языки в России вымирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру, а в XXI веке эта скорость только увеличилась, рассказал старший научный сотрудник Института языкознания РАН Юрий Коряков.

«В России распространено примерно 1,5% языков мира. При этом в XXI веке почти 7% вымерших в мире языков пришлось на Россию. В XX веке этот процент был скромнее - 3,5%. То есть в России языки вымирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру, и в XXI веке эта скорость только увеличилась», - сказал Коряков.

По данным Института языкознания РАН, в России насчитывается 155 языков, при этом в стране с начала XX века исчезло 15 языков, пишут РИА Новости.