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Минздрав России планирует изменить порядок проведения алкотеста

Минздрав России разработал проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется, речь идет о любом опьянении, включая алкогольное, наркотическое или токсическое.

В ведомстве планируют уточнить порядок проведения медосвидетельствования на опьянение и вынесения соответствующего заключения при оказании экстренной медпомощи, например, участникам ДТП.

Кроме того, изменился список основных групп наркотиков и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. Также уточнен порядок получения согласия на медосвидетельствование и вынесение заключения об отказе от его проведения.