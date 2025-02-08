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Задержан замгубернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский задержан по делу о превышении полномочий, сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

«Сегодня правоохранительными органами был задержан заместитель губернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следствию», - сказал Сергей Тюрин.

В пресс-службе УФСБ России по региону подтвердили факт задержания чиновника и уточнили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

«Оперативниками установлено, что Рачаловский, обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Впоследствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены», - говорится в сообщении ведомства.

Заместитель губернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский был назначен на этот пост 7 мая 2014 года. С сентября 2023 года назначен на должность заместителя губернатора - министра сельского хозяйства.

Ранее он работал главным агрономом совхоза «Октябрьский», а затем директором акционерного общества «Октябрьское» Аксайского района. С 1996 года - заместитель главы администрации - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района. С 2009 года - первый заместитель главы администрации Аксайского района.

4 ноября 2024 года о своей отставке сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, пишет «Интерфакс». Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Юрий Слюсарь. После этого свои посты в правительстве региона покинули министр ЖКХ Сергей Сизиков и министр строительства, архитектуры и территориального развития Юрий Сильвестров. Пост заместителя губернатора региона покинул Александр Скрябин, позже он был назначен исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону. Кроме того, были арестованы два заместителя главы Ростовской области - министр транспорта Виталий Кушнарев, который уже освобожден от должности, а также министр финансов Лилия Федотова.