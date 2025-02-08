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ФАС контролирует отмену выплаты сетям вознаграждения за куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий, в том числе требовать снижения закупочных цен на куриные яйца, сообщила служба.

По данным, поступающим в ведомство от участников рынка, после отмены выплаты вознаграждения за реализацию куриных яиц торговые сети стали требовать от поставщиков снижения закупочных цен на 5%, а также снижать объем закупки такой продукции.

ФАС России провела совещание с представителями Росптицесоюза, АКОРТ и торговых сетей, в ходе которого предупредила ретейлеров о недопустимости предъявления поставщикам таких требований. Кроме того, служба напомнила, что в случае снижения производителями закупочных цен на куриные яйца по соглашению сторон, торговым сетям необходимо транслировать это снижение в магазинах.

«Для стабилизации цен ФАС России рекомендовала торговым сетям увеличить долю заключаемых долгосрочных контрактов с фиксированными ценами или указанием формулы расчета цен. По мнению ведомства, это поспособствует сохранению объемов закупок и стабилизирует цены на товары», - сообщила служба.

Напомним, осенью 2023 года в России наблюдалось резкое подорожание яиц. На федеральном был принят принят ряд мер по стабилизации цен на яйца.