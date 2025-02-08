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Казахстан проведет парад Победы впервые с 2019 года

В Астане в военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие 4,5 тыс. человек, парад пройдет впервые с 2019 года.

«В целом количество участников парада составит 4,5 тыс. человек, включая историческую часть, а также будет организован показ вооружения и военной техники», - говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Национальной гвардии Казахстана.

Как сообщили в Нацгвардии, парад будет включать три этапа - прохождение пеших парадных расчетов, демонстрацию военной техники и пролет авиации.

«Особенностью шествия в этом году станет прохождение колонн в форме военных лет, а также впервые - пронос боевых знамен воинских частей, сформированных на территории Казахстана. Это событие станет важным символом единства, чтобы отдать дань уважения героическому прошлому страны», - отмечается в сообщении.

От Нацгвардии в параде Победы примут участие более 400 военнослужащих в составе двух пеших расчетов. Коробки войск правопорядка будут представлены военнослужащими патрульно-постовой службы, которые ежедневно заступают на дежурство по охране общественного порядка и безопасности во всех городах Казахстана. Также по площади пройдут парадные расчеты подразделения спецназначения «Беркут», пишет «Интерфакс».

Кроме того, от Нацгвардии будет представлено 17 единиц боевой техники: бронемашины «Барыс 6х6» и «Cobra II», автомашины «Урал ВВ» и «Алан-2», отмечается в сообщении.

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, состоится в Астане 7 мая.

Казахстан с 2020 года не проводил парады. В 2020 и 2021 годах военные парады, посвященные Дню Победы и Дню защитника Отечества, были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. В 2022, 2023 и 2024 годах парада также не было в целях экономии бюджетных средств.