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Отказ в продаже спиртного стал причиной стрельбы из в магазине в Петербурге

Двое пьяных жителей Петербурга после отказа в продаже спиртного устроили стрельбу в воздух из пневматического оружия в магазине в Приморском районе Санкт-Петербурга. а также травмировали грузчика, один из хулиганов уже задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как сообщает ведомство, в пятницу днем в полицию Приморского района обратился директор сетевого магазина на Планерной улице, который сообщил о неизвестном, распылившем в торговой зале газ из перцового баллончика.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных при отказе им в продаже алкогольной продукции произвели пять выстрелов в воздух из пневматического оружия, после чего ударили 22-летнего грузчика и распылили в ему в лицо содержимое перцового баллончика, и скрылись с места происшествия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший грузчик не обращался за медпомощью, пишет РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Один из подозреваемых, 20-летний местный житель, задержан уже в пятницу, у него изъят пневматический пистолет. Полиция ищет второго фигуранта.