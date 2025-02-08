В России и мире

Эксперты назвали способы сокращения для Google гигантских штрафов

Корпорация Google сможет через суд сократить гигантские штрафы, которые ее ждут в случае возвращения в Россию, рассказали эксперты.

На середину февраля 2025 года сумма задолженности только по одному иску, которые против Google подали российские телеканалы, выросла до 2,86 дуодециллиона рублей (цифра с 39-ю нулями) и продолжает расти.

Сегодня достаточно много юридических механизмов, которые позволяют пересчитать подобный штраф, сказал управляющий партнер адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Михаил Мушаилов. Судебная практика предусматривает возможность сокращения штрафов, если они несоразмерны реальному ущербу, а последствия для ответчика оказываются более серьезными, чем для истцов, пояснил он.

По словам юриста, для пересчета штрафов американская корпорация должна сама обратиться в суд с заявлением в виду вновь открывшихся обстоятельств или форс-мажора, пишут «Известия».

Генеральный директор юридического агентства «Классика истины» Валерия Рытвина считает, что иностранные платформы заинтересованы в российской аудитории, но они не предпринимают активных шагов без политической мотивации.

«Их никто из России и не выгонял, это они погрязли в нарушениях нашего законодательства и обросли долгами перед российскими компаниями и гражданами. Договориться со всеми всегда можно. Думаю, кредиторы пойдут навстречу в части снижения неустоек с нереалистичных до адекватных, но выплаченных фактически по мировому соглашению», — сказала Валерия Рытвина.

По ее мнению, урегулирование возможно при заключении мирного соглашения между участниками сторон — проще договориться о снижении неустоек и восстановлении доступа к аккаунтам, чем ожидать выплат нереальных штрафов.