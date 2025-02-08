В России и мире

Комик Галустян и шахматист Карякин попали под санкции ЕС

Шахматист Сергей Карякин и юморист Михаил Галустян вошли в 16-й пакет санкций против РФ. Об этом говорится на сайте Евросоюза.

«ЕС добавил в санкционный список юмориста Михаила Галустяна и телеведущую Юлию Барановскую, сенатора и шахматиста Сергея Карякина, председателя совета директоров "Мечела“ Игоря Зюзина и гендиректора "Интер РАО“ Сергея Дрегваля», — говорится на официальном сайте Евросоюза. Кроме упомянутых лиц, в список попал и глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

Совет Евросоюза по иностранным делам одобрил 16-й пакет санкций против России в день годовщины спецоперации на Украине. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула важность укрепления позиций Украины в условиях переговоров по украинскому кризису, используя санкции как инструмент давления. В рамках новых мер ЕС запретил использование системы SWIFT для 13 российских банков, пишет Ura.ru.