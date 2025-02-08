Главу Завьяловского района Алтая застрелили

Главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко застрелили при выходе из кафе. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУ СК по региону.
«Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор», - сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Онищенко родился 8 августа 1973 года. На должность главы Завьяловского района Алтайского края был избран в октябре 2022 года. До этого Онищенко работал органах внутренних дел, пишет ТАСС.