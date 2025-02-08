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Главу Завьяловского района Алтая застрелили

Главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко застрелили при выходе из кафе. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУ СК по региону.

«Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в селе Завьялово задержан местный житель по подозрению в преступлении.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор», - сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Онищенко родился 8 августа 1973 года. На должность главы Завьяловского района Алтайского края был избран в октябре 2022 года. До этого Онищенко работал органах внутренних дел, пишет ТАСС.