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ФСБ пресекла курируемую НАТО операцию украинской разведки по вербовке подростков

Пресечена курируемая НАТО операция военной разведки Украины по перехвату персональных данных подростков из столичного региона с целью их вербовки, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки», - говорится в сообщении.

Уточняется, что своевременно были выявлены факты неправомерного доступа ГУР МО Украины к информационным ресурсам учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которые занимались организацией в 2024 году всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант», пишет РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что спецслужбы Украины незаконно получили доступ к электронным почтовым ящикам и перехватили письма с приглашением к диктанту. Они изменили файлы и массово разослали их в образовательные учреждения Москвы и области с целью сбора персональных данных подростков для вербовки в разведывательную деятельность против России.

«Благодаря своевременным контрразведывательным мерам органов Федеральной службы безопасности последствия операции ГУР МО Украины были локализованы. Образовательные организации города Москвы и Московской области проинформированы о готовящихся украинскими спецслужбами провокациях», - отметили в ведомстве.