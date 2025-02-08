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Российский рынок акций резко упал после заявлений Трампа про санкции

Российский рынок акций, торговавшийся в течение дня в плюсе, резко перешел к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям и теряет 1%.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.37 мск снижался на 1%, до 3175,57 пункта. В течение пятницы он максимально повышался до 3249 пунктов, пишут РИА Новости.

Напомним, что сегодня, 7 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций против России, пока не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.