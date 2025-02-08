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Экс-футболист сборной России признался в разбое и грабежах

Бывший футболист сборной России Александр Панов признался, что в молодости он участвовал в грабежах и нападениях и не раскаивается в этом.

По словам Панова, после развала СССР в магазинах были только «водка и шоколадка «Аленка», приходилось минимально закупаться на талоны.

«Денег не было - вот в чем вся проблема. Я же помню ситуации, когда чего-то хочется, а на это нужны деньги, а денег нет. Такая жизнь странная пошла, преступность, разгул. Возраст 15-16 лет - самый оптимальный возраст, когда ты из мальчика превращаешься в юношу. Вот эта жизнь в 15-16 лет - если посмотреть по статистике, преступные группировки, которые возникали в то время, - от 15 до 18 лет пацанам было. Мы сами сбивались в стаи, кружились по городу в поисках зарабатывания денег. Элементарно и грабеж был - ну а что делать? Всякое было - и по голове кому-то могли засадить, потому что у нас дрались район на район и на цепях, и на палках, и стреляли. Много людей в разборках погибло», - заявил Панов.

Экс-футболист сообщил, что в один момент он оказался близок к тюремному сроку. «Мы, к сожалению, одного дяденьку ограбили, избили… А это оказался отец нашего друга, который работает вместе с ним на заводе, и это нас, наверное, спасло, потому что он не предъявил претензии, забрал заявление и нас отпустили. А так нам грозило от восьми лет за разбой и за тяжкие телесные повреждения. Мы бы присели лет на восемь минимум. Когда сидишь в камере, наверное, задумываешься об этом - к чему ты пришел и куда ты попал. Вот такие моменты в жизни происходят - это сигналы, когда человек меняет свою жизнь, мировоззрение, встает на правильный путь, который ведет к успеху и к славе, как, например, футбольная карьера. Вот так я вернулся обратно, мне захотелось пройти путь футбольный, а не криминальный», - рассказал Панов.

Футболист признался, что даже спустя годы, живя в достатке, он не жалеет о совершенном: «Такое время было. Нам же тоже доставалось, вы не думайте, что это мы такие. У нас проблем было достаточно. Такая жизнь была - либо ты, либо тебя», - пишет РИА Новости.

В ответ на замечание, что среди пострадавших были и мирные жители, Панов ответил: «Ну ничего страшного. Наверное, такого раскаяния нет, потому что мы хотели чего-то другого для себя. Глупые мальчишки, что вы хотите от нас. 15-16 лет - посмотрите, сколько глупостей делается в этом возрасте. А в тот период времени мы даже не думали об этом. Мы нападали на людей, которые тоже сопротивлялись, нам тоже доставалось, у нас бывали неудачи. Нам конкретных тоже отвешивали».