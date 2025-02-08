Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
самозапрет на получение кредита
«Лёгкая кухня» Классические блины
Как отправить ребенка в летний лагерь
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
Эхо несостоявшегося теракта
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Снять проклятие
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
 
 
 
ещё В России и мире 08.02.2025 20:200 Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby`s за $11,25 млн 08.03.2025 16:200 Экс-футболист сборной России признался в разбое и грабежах 08.03.2025 15:400 В Москве госпитализировали Евгения Петросяна 08.03.2025 12:000 В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6 07.03.2025 22:000 Telegram ввел платные сообщения и информационный блок со сведениями о незнакомцах 07.03.2025 21:400 В России снизились цены на шесть жизненно необходимых лекарств
 
 
 
Самое популярное 03.03.2025 11:130 Михаила Гавунаса осудили на 8 лет 6 месяцев лишения свободы 04.03.2025 18:224 Первый вице-губернатор Денис Салий оставил должность 05.03.2025 09:290 Устроивший стрельбу в Санкт-Петербурге пскович был найден мертвым 02.03.2025 15:180 Работник псковской строительной компании погиб в командировке 04.03.2025 14:082 Борис Елкин: Несколько единиц техники утопили во время ремонта коллектора на улице Западной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Экс-футболист сборной России признался в разбое и грабежах

08.03.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Бывший футболист сборной России Александр Панов признался, что в молодости он участвовал в грабежах и нападениях и не раскаивается в этом.

По словам Панова, после развала СССР в магазинах были только «водка и шоколадка «Аленка», приходилось минимально закупаться на талоны.

«Денег не было - вот в чем вся проблема. Я же помню ситуации, когда чего-то хочется, а на это нужны деньги, а денег нет. Такая жизнь странная пошла, преступность, разгул. Возраст 15-16 лет - самый оптимальный возраст, когда ты из мальчика превращаешься в юношу. Вот эта жизнь в 15-16 лет - если посмотреть по статистике, преступные группировки, которые возникали в то время, - от 15 до 18 лет пацанам было. Мы сами сбивались в стаи, кружились по городу в поисках зарабатывания денег. Элементарно и грабеж был - ну а что делать? Всякое было - и по голове кому-то могли засадить, потому что у нас дрались район на район и на цепях, и на палках, и стреляли. Много людей в разборках погибло», - заявил Панов.

Экс-футболист сообщил, что в один момент он оказался близок к тюремному сроку. «Мы, к сожалению, одного дяденьку ограбили, избили… А это оказался отец нашего друга, который работает вместе с ним на заводе, и это нас, наверное, спасло, потому что он не предъявил претензии, забрал заявление и нас отпустили. А так нам грозило от восьми лет за разбой и за тяжкие телесные повреждения. Мы бы присели лет на восемь минимум. Когда сидишь в камере, наверное, задумываешься об этом - к чему ты пришел и куда ты попал. Вот такие моменты в жизни происходят - это сигналы, когда человек меняет свою жизнь, мировоззрение, встает на правильный путь, который ведет к успеху и к славе, как, например, футбольная карьера. Вот так я вернулся обратно, мне захотелось пройти путь футбольный, а не криминальный», - рассказал Панов.

Футболист признался, что даже спустя годы, живя в достатке, он не жалеет о совершенном: «Такое время было. Нам же тоже доставалось, вы не думайте, что это мы такие. У нас проблем было достаточно. Такая жизнь была - либо ты, либо тебя», - пишет РИА Новости.

В ответ на замечание, что среди пострадавших были и мирные жители, Панов ответил: «Ну ничего страшного. Наверное, такого раскаяния нет, потому что мы хотели чего-то другого для себя. Глупые мальчишки, что вы хотите от нас. 15-16 лет - посмотрите, сколько глупостей делается в этом возрасте. А в тот период времени мы даже не думали об этом. Мы нападали на людей, которые тоже сопротивлялись, нам тоже доставалось, у нас бывали неудачи. Нам конкретных тоже отвешивали».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы возвращения западных брендов?
В опросе приняло участие 290 человек
08.03.2025, 16:400 Концерт в честь пушкиногорских женщин дали в «Михайловском»  08.03.2025, 16:200 Экс-футболист сборной России признался в разбое и грабежах 08.03.2025, 16:000 Молодежный центр дарил цветы возле ТЦ «Империал» в Пскове 08.03.2025, 15:400 В Москве госпитализировали Евгения Петросяна
08.03.2025, 15:200 День женщин в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.03.2025, 15:000 Александр Козловский: 8 марта - Этот день – замечательный повод сказать женщинам слова благодарности 08.03.2025, 14:400 В Русских домах во многих странах отметили Международный женский день 08.03.2025, 14:200 Ребенок пострадал в результате ДТП на трассе в Опочецком округе
08.03.2025, 14:200 Николай Козловский: В Великих Луках живут замечательные женщины 08.03.2025, 14:000 Рабочую неделю предлагают сократить до 30 часов 08.03.2025, 13:400 Фотофакт: Павлинов вновь видели в поселке Палкино 08.03.2025, 13:200 До +10 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 9 марта
08.03.2025, 13:000 Акцию «Вам, любимые» провели волонтеры в Пскове 08.03.2025, 12:400 Лягушки начали просыпаться в Псковской области. ВИДЕО 08.03.2025, 12:200 8 марта исполнилось 125 лет со дня возникновения объединения «Мир искусства» 08.03.2025, 12:000 В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6
08.03.2025, 11:560 Два автомобиля столкнулись на трассе в Опочецком округе 08.03.2025, 11:400 Туманность «Тюльпан» запечатлел псковский фотолюбитель 08.03.2025, 11:200 Михаил Ведерников поздравил женщин с 8 марта 08.03.2025, 11:000 Более 400 случаев рака молочной железы ежегодно диагностируют в Псковской области
08.03.2025, 10:400 Борис Елкин: Женщины ежедневно совершают маленькие и большие подвиги 08.03.2025, 10:250 Игорь Иванов: Ради женщин мы живем и совершаем подвиги 08.03.2025, 10:200 Тематическая экскурсия «Он, она и Псков» пройдет в музее города 08.03.2025, 10:000 Александр Котов: Мудрость и доброта женщин делают наш мир лучше
08.03.2025, 09:400 Медали к 80-летию Победы вручили островским ветеранам 08.03.2025, 09:200 Вице-спикер Госдумы предложил создать Национальный центр профориентации 08.03.2025, 09:000 Международный женский день отмечают 8 марта 07.03.2025, 22:000 Telegram ввел платные сообщения и информационный блок со сведениями о незнакомцах
07.03.2025, 21:400 В России снизились цены на шесть жизненно необходимых лекарств 07.03.2025, 21:200 Российский рынок акций резко упал после заявлений Трампа про санкции 07.03.2025, 21:000 Концерт «Торжественная музыка весны» прошёл в преддверии 8 марта в колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в Пскове 07.03.2025, 20:400 Святейший Патриарх Кирилл поздравил Михаила Ведерникова с 50-летием
07.03.2025, 20:201 Трамп пригрозил усилить санкции против России 07.03.2025, 20:000 Премьера программы «Моцарт, волынка и джаз!» состоится в Пскове 13 марта 07.03.2025, 19:400 В Пскове продолжается реставрация Стефановского храма Мирожского монастыря 07.03.2025, 19:200 Вечер оперетты «Мелодии любви» прошёл в Пскове
07.03.2025, 19:000 Волонтёры Центра 80-летия Победы в Пскове поздравили женщин Социального городка с Международным женским днём 07.03.2025, 18:400 До +13 градусов прогнозируют в Псковской области 8 марта 07.03.2025, 18:300 Психолог призвала не скандалить на публике при расставании 07.03.2025, 18:220 Борис Елкин вручил псковичкам юбилейные медали в честь 80-летия Победы
07.03.2025, 18:100 Транспортный прокурор потребовал устранить нарушения при реконструкции таможенного пункта Бурачки 07.03.2025, 18:050 В псковском Доме молодежи прошла встреча с участницей СВО 07.03.2025, 18:000 Арт-терапию для будущих мам организовали в псковском музее в преддверии 8 Марта 07.03.2025, 17:330 Накануне 8 Марта были отмечены достижения женщин Псковского филиала Университета ФСИН РФ
07.03.2025, 17:290 Федеральные сети сняли нагрузку со службы доставки «Моей Италии» — директор ресторана  07.03.2025, 17:120 Почем тюльпаны? 07.03.2025, 17:110 Ввоз новых автомобилей в Россию упал на 73% 07.03.2025, 17:090 «Квартирник» с группой EnclavE. ВИДЕО
07.03.2025, 17:020 Порховской пенсионерке отремонтируют печи и крышу по требованию прокурора 07.03.2025, 16:410 Акцию «Цветы для автоледи» провели в Псковском районе 07.03.2025, 16:400 Совершенствование оказания первой помощи в Псковской области обсудили в правительстве региона 07.03.2025, 16:380 Как зарядить телефон без доступа к розетке, рассказали псковичам 
07.03.2025, 16:360 В РФ выпускникам агротехклассов хотят дать преимущество при поступлении в вузы 07.03.2025, 16:100 Сотрудниц псковского управления Росгвардии поздравили с 8 Марта 07.03.2025, 16:090 Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковском районе с 17 марта 07.03.2025, 16:080 В Международный женский день в Пскове пройдет забег «5 верст» с дресс-кодом
07.03.2025, 16:020 Федеральных экспертов привлекут для разработки концепции развития псковской гимназии №28  07.03.2025, 15:570 Пицца с килькой и каперсами вызывала недоумение у псковичей — директор «Моей Италии» 07.03.2025, 15:450 Скейт-парк на улице Леона Поземского в Пскове открылся для посетителей после зимы 07.03.2025, 15:431 «Управляйку» в Порхове оштрафовали за неубранную наледь на дорожках
07.03.2025, 15:340 Более 150 человек выстроились в огромную восьмерку в Великих Луках. ФОТО 07.03.2025, 15:160 Гендерное равноправие 07.03.2025, 15:160 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 07.03.2025, 15:100 Наносной грунт убирают с обочин псковских дорог сотрудники «СитиИнвестГрупп»
07.03.2025, 14:570 Гаражи на улице Ижорского Батальона в Пскове демонтируют при бездействии владельцев 07.03.2025, 14:501 «Дневной дозор»: Что делать с высокими ценами на жилье? 07.03.2025, 14:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 марта 07.03.2025, 14:380 Фотоработы Валентина Васильева впервые экспонируют на выставке в «Михайловском»
07.03.2025, 14:300 Павловопосадский платок: психология памяти поколений в узорах 07.03.2025, 14:210 Цветы женщинам вручили полицейские на площади Героев-Десантников в Пскове 07.03.2025, 14:200 «Хайпожоры»: Дети и интернет, развязка дела Блиновской и Telegram обошел YouTube. ВИДЕО 07.03.2025, 14:090 12 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года
07.03.2025, 14:070 В России снизили цены на шесть жизненно необходимых лекарств 07.03.2025, 14:070 Обзор крипторынка: подписание указа о биткоин-резерве, предстоящий криптосаммит и блокировка кошельков Garantex 07.03.2025, 13:550 Бывшую фабрику «Надежда» в Печорах продают менее чем за 140 млн рублей 07.03.2025, 13:450 Запрещен ввоз 4 тонн кормов для животных из Беларуси на границе в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru