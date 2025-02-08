В Москве госпитализировали Евгения Петросяна

Народный артист РСФСР Евгений Петросян госпитализирован в Москве в субботу утром.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что у артиста якобы внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего его доставили в Боткинскую больницу.
«Евгения Вагановича действительно госпитализировали сегодня утром», - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, в каком медицинском учреждении и с каким диагнозом артист был госпитализирован.
Жена артиста Татьяна Брухунова комментировать информацию о госпитализации артиста отказалась. В Боткинской больнице сообщили, что Петросян не поступал на лечение «ни в отделение реанимации, ни в стационар», пишет ТАСС.