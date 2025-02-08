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В Петербурге задержали мужчину с тележкой, в которой нашли человеческие останки

Мужчину с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУ СК в Telegram-канале.

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу

По данным следствия, 29 марта на лестничной площадке дома по Загородному проспекту участковым уполномоченным полиции был остановлен 77-летний мужчина с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела.

На место задержания незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. В квартире, расположенной в этой же парадной, где проживал задержанный, также обнаружены человеческие останки.

По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти потерпевшей.