В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг России обновил перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Список автомобилей опубликован на сайте министерства.

В эту категорию входят машины средней ценой свыше десяти миллионов рублей. За 2025 год их владельцам нужно будет заплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом.

В новом списке — 303 модели по цене 10-15 миллионов рублей возрастом не более десяти лет, а также 252 автомобиля не старше 20 лет по цене больше 15 миллионов рублей.

В нынешнем году в список были включены, помимо традиционных западных моделей класса люкс, такие китайские бренды, как Aito, Seres, Tank, Voyah и Zeekr, пишет агентство «Прайм».