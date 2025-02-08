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Эквадор в 2024 году удержал долю в 98% на рынке бананов в России

Доля бананов из Эквадора на российском рынке по итогам 2024 года осталась на уровне 98%, несмотря на частичную приостановку в начале года поставок и сокращение потребления бананов населением, рассказал посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

Он отметил сокращение поставок в 2024 году на 12% в сравнении с 2023 годом. По его словам, речь идет о снижении стоимости экспорта бананов с примерно 757,8 миллиона долларов до 665,3 миллиона долларов.

«Эквадор поставляет примерно 98% всех бананов на рынке России. И в 2023 году, и в 2024 году наша доля составляла 98%. Это означает, что не наше присутствие на рынке РФ уменьшилось, а сократился сам рынок. Люди стали меньше покупать, и это отражается в виде такого снижения. Причин и факторов много. Рост цен, падение стоимости рубля, хотя сейчас она восстанавливается», - сказал при этом посол.

Он добавил, что, в соответствии с текущей ситуацией, объем поставок эквадорских бананов в Россию в 2025 году может быть сопоставим с 2024 годом, однако есть и надежда превзойти прошлогодний результат, пишут РИА Новости.