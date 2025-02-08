Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Эквайринг За счет ПСБ
Кампуса Не будет
Предпоказ фильма «Смерть единорога»
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Креативная экономика Как начать свое дело?
 
 
 
ещё В России и мире 08.02.2025 20:200 Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby`s за $11,25 млн 30.03.2025 15:000 Теперь долги по ЖКХ родители не смогут переложить на ребенка 30.03.2025 13:400 Эквадор в 2024 году удержал долю в 98% на рынке бананов в России 30.03.2025 11:200 Об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля, рассказали россиянам 30.03.2025 11:000 Юрист назвал мусор, за выброс которого на свалку грозит штраф 30.03.2025 10:400 Эксперт предупредил, что рост цен на топливо весной может ускориться
 
 
 
Самое популярное 25.03.2025 16:084 Кампуса не будет 24.03.2025 17:572 Рейтингомер: вызов на дуэль, пойманный Андрей Малахов и сбежавшая Анфиса Чехова 25.03.2025 12:210 С ресторана в Пскове могут взыскать 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав 25.03.2025 17:010 Интерактив: Просочиться в псковский «Автохолл» 26.03.2025 22:490 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Эквадор в 2024 году удержал долю в 98% на рынке бананов в России

30.03.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

 Доля бананов из Эквадора на российском рынке по итогам 2024 года осталась на уровне 98%, несмотря на частичную приостановку в начале года поставок и сокращение потребления бананов населением, рассказал посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

Он отметил сокращение поставок в 2024 году на 12% в сравнении с 2023 годом. По его словам, речь идет о снижении стоимости экспорта бананов с примерно 757,8 миллиона долларов до 665,3 миллиона долларов.

«Эквадор поставляет примерно 98% всех бананов на рынке России. И в 2023 году, и в 2024 году наша доля составляла 98%. Это означает, что не наше присутствие на рынке РФ уменьшилось, а сократился сам рынок. Люди стали меньше покупать, и это отражается в виде такого снижения. Причин и факторов много. Рост цен, падение стоимости рубля, хотя сейчас она восстанавливается», - сказал при этом посол.

Он добавил, что, в соответствии с текущей ситуацией, объем поставок эквадорских бананов в Россию в 2025 году может быть сопоставим с 2024 годом, однако есть и надежда превзойти прошлогодний результат, пишут РИА Новости

Теги: #Россия #бананы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стали ли вы водить аккуратнее после повышения штрафов за нарушение ПДД?
В опросе приняло участие 136 человек
30.03.2025, 15:200 Врач рассказала о продуктах, обладающих антивозрастным эффектом 30.03.2025, 15:000 Теперь долги по ЖКХ родители не смогут переложить на ребенка 30.03.2025, 14:400 Новые скворечники появились в музее-усадьбе «Петровское» в Пушкинских Горах 30.03.2025, 14:200 22 псковских школьника приняли участие в Международном форуме научной молодежи в Москве
30.03.2025, 14:000  ООО «Экогрупп» предупреждает о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками псковской компании 30.03.2025, 13:400 Эквадор в 2024 году удержал долю в 98% на рынке бананов в России 30.03.2025, 13:200 Пскович стал самым младшим делегатом съезда Движения Первых 30.03.2025, 13:000 Псковичка заняла третье место на Всероссийских соревнованиях по фехтованию
30.03.2025, 12:400 Жительница Опочки осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Таджикистан 30.03.2025, 12:200 HR-эксперт рассказала о вакансиях, которые сейчас в спросе 30.03.2025, 12:000 36% псковичей — за то, чтобы повысить возраст молодежи c 35 до 40 лет - опрос 30.03.2025, 11:400 Почти 500 тысяч рублей потеряли жительницы Псковской области из-за мошенников
30.03.2025, 11:200 Об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля, рассказали россиянам 30.03.2025, 11:000 Юрист назвал мусор, за выброс которого на свалку грозит штраф 30.03.2025, 10:400 Эксперт предупредил, что рост цен на топливо весной может ускориться 30.03.2025, 10:200 Счётная палата и правительство запустят серию семинаров для финансистов в бюджетных учреждениях Псковской области
30.03.2025, 10:000 В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь 30.03.2025, 09:400 Эксперт рассказала, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС 30.03.2025, 09:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 30 марта 30.03.2025, 09:000 День прогулки по парку отмечается 30 марта
29.03.2025, 22:000 Российский рэпер находится в тяжелом состоянии в клинике Таиланда 29.03.2025, 21:440 Момент ДТП на Октябрьской площади в Пскове попал на видео 29.03.2025, 21:370 Более 300 тысяч детей совершили льготные перелеты в России 29.03.2025, 21:230 В Вологодской области самолет аварийно сел на трассу
29.03.2025, 21:000 В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь 29.03.2025, 20:370 Суд заблокировал Telegram-каналы с данными по выводу средств с «Пушкинских карт» 29.03.2025, 20:170 Моноспектакль Максима Аверина «Научи меня жить» прошел в Пскове. ФОТО 29.03.2025, 19:580 ДТП с участием фургона произошло на Крестовском шоссе в Пскове
29.03.2025, 19:402 Фотофакт: Синие подснежники расцвели в Пскове 29.03.2025, 19:160 В Петербурге задержали мужчину с тележкой, в которой нашли человеческие останки 29.03.2025, 18:500 Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заболевании с кровавым кашлем 29.03.2025, 18:370 До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 30 марта
29.03.2025, 18:200 Неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью, появился в России 29.03.2025, 17:584 Фотофакт: Лошадницы продолжают оказывать услуги в Детском парке Пскова, несмотря на запрет 29.03.2025, 17:400 Эксперт перечислил опасные ингредиенты в составах протеиновых батончиков 29.03.2025, 17:170 Внутришкольный этап всероссийских соревнований по паркуру состоялся в Пскове
29.03.2025, 17:002 Аналитики спрогнозировали рост ВВП РФ 29.03.2025, 16:400 Закон о знании русского языка для детей мигрантов вступит в силу в апреле 29.03.2025, 16:200 Медработникам дефицитных специальностей будут выплачивать до миллиона рублей при приеме на работу в Псковской области 29.03.2025, 16:000 Псковича будут судить за кражу сломанного автомобиля
29.03.2025, 15:420 Что делать при утере за границей паспорта, рассказали в МВД 29.03.2025, 15:230 Правительство поддержало проект о блокировке денег, полученных преступным путем 29.03.2025, 15:020 Художник из Санкт-Петербурга представила в Пскове комикс про уроженку вымершей гдовской деревни 29.03.2025, 14:490 Солнечное затмение запечатлел псковский астроном
29.03.2025, 14:400 Как помочь в решении конфликта ребенка в школе с одноклассниками, объяснила специалист 29.03.2025, 14:200 Гала-концерт фестиваля «Псковский скоморох» проходит в Пскове 29.03.2025, 14:000 В учреждениях УИС Псковской области чествовали социальных работников в преддверии профессионального праздника 29.03.2025, 13:410 Псковичам напомнили о возможности наблюдать солнечное затмение 29 марта
29.03.2025, 13:190 Автомобиль изъяли у великолучанина за нетрезвую езду 29.03.2025, 13:000 Victoria`s Secret подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент 29.03.2025, 12:370 Сотрудников правительства и исполнительных органов региона наградили в Пскове 29.03.2025, 12:200 Пскович со шрамом и бородой продолжает разыскиваться полицией
29.03.2025, 12:010 Россиянам дали рекомендации для защиты от кражи смартфона 29.03.2025, 11:400 Антинаркотическая акция продолжается в Псковской области 29.03.2025, 11:200 Роскачество рассказало о новой схеме мошенников с угрозами изъять домашних животных 29.03.2025, 11:000 Эксперт назвала преимущества поиска работы весной
29.03.2025, 10:370 Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав сироты в Псковской области 29.03.2025, 10:200 Эстафету Победы передадут из Псковской области в Смоленскую 29 марта 29.03.2025, 10:090 Подросток погиб при падении с крыши на улице Энтузиастов в Пскове 29.03.2025, 10:001 Стали известны марки автомобилей, которые чаще других отзывали в России
29.03.2025, 09:400 Вильфанд обозначил вероятность выпадения снега на майские праздники 29.03.2025, 09:200 Туманность «Розетка» и созвездие Ориона запечатлели в Локнянском округе 29.03.2025, 09:000 День специалиста юридической службы Вооруженных Сил России отмечают 29 марта 28.03.2025, 22:460 Председателем Совета муниципальных образований Псковской области избрана Вера Кондратьева
28.03.2025, 22:380 Труп заметили во дворе дома на улице Энтузиастов в Пскове — очевидцы 28.03.2025, 22:000 Эксперты назвали пять правил безопасного отдыха за границей 28.03.2025, 21:400 На Солнце произошла вспышка сильнейшего класса Х 28.03.2025, 21:200 Юбилейные медали вручили всем 215 ветеранам Псковского округа
28.03.2025, 21:000 Школа сахарного диабета начнет свою работу в апреле в Пскове 28.03.2025, 20:400 Более 1,5 млн высокотехнологичных операций провели россиянам в 2024 году 28.03.2025, 20:200 Концерт Максима Аверина «Научи меня жить» состоится в Пскове 29 марта 28.03.2025, 20:000 Осужденные учреждений УФСИН присоединились к просветительской акции «Макаренковский диктант»
28.03.2025, 19:400 Набиуллина заявила о замедлении роста цен в начале года 28.03.2025, 19:340 По факту гибели преподавателя в Центре переподготовки УМВД возбудили уголовное дело 28.03.2025, 19:200 Псковичам поступают мошеннические звонки от лица налоговой 28.03.2025, 19:050 Преподаватель Центра переподготовки УМВД погиб в ходе учебных занятий
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru