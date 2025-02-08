В России и мире

ООН не получала от России предложений по временному управлению на Украине

РФ не обращалась в ООН в связи с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой Всемирной Организации, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мне не известно, чтобы кто-то официально передавал какую-либо информацию», – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, обращался ли «кто-нибудь из России» в ООН по соответствующей инициативе.

Ранее в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления, пишет РИА Новости.