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Путин своим указом приравнял зарплаты губернаторов к вице-премьерским

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал указ, которым приравнял зарплаты губернаторов к зарплатам вице-премьеров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Выплата денежного вознаграждения возлагается на управление делами президента Российской Федерации и осуществляется за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом на эти цели, пишет «Парламентская газета».

Данный указ, призванный упорядочить оплату труда глав субъектов Российской Федерации, вступает в силу с 1 января 2026 года.