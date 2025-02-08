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Умерла режиссер Наталья Назарова

Российская актриса, сценаристка, режиссер и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова умерла на 56-м году жизни. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Умерла Наталья Назарова», - сказал Григорий Заславский. Он также уточнил, что последние дни жизни Назарова провела в больнице, онкологическое заболевание, предварительно, стало причиной смерти режиссера.

Назарова родилась в городе Раменское Московской области 16 ноября 1969 года. В 1995 году окончила обучение в ГИТИСе, в этом же году стала преподавателем института. В 2000 году Назарова дебютировала в кино в фильме «Почтовый рай», который принес ей приз «Легионер» на кинофестивале «Созвездие» в 2001 году. В числе ее проектов: «Львиная доля», «Дневник убийцы», «Лола и Маркиз» и «Лапушки». Назарова написала сценарий к работам «Внук космонавта», «Русалка», «Слушая тишину», «Ранетки». В роли режиссера создала фильмы «Дочь», «Простой карандаш» и «Райцентр». Она была удостоена медали «За труды в культуре и искусстве», пишет ТАСС.