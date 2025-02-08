В России и мире

Россия может вернуться в ПА ОБСЕ при изменении политики организации

Россия может быть заинтересована в возвращении к работе в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в случае изменения всей политики этой организации и извинений за оскорбления в адрес нашей страны, заявил первый зампред комитета по международным делам ГД Алексей Чепа.

В июле 2024-го Государственная дума и Совет Федерации приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе ПА ОБСЕ. Парламентарии отметили, что в организации присутствуют «предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия», что свидетельствует о ее деградации как механизма межпарламентского взаимодействия, пишут «Известия».

В заявлении о приостановке участия России в ПА ОБСЕ было указано о готовности вернуться к работе «при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности».