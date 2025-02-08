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В России и мире

Верховный суд признал списание зачисленных по ошибке денег неправомерным

13.04.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Верховный суд РФ признал неправомерным решение «Юникредит Банка» о списании денежных средств, которые были начислены по ошибке. Соответствующее определение опубликовано на сайте суда.

Так, в 2022 году Тамара Шкулева, являющаяся клиенткой банка, получила купонный доход от облигаций, однако банк счел это зачисление ошибочным и без согласия женщины списал с ее счета более €780 тысяч. Позже она обратилась в суд с требованием вернуть деньги, где ей отказали в удовлетворении иска. Судья сослался на положения Закона о рынке ценных бумаг и указал на то, истец является «опытным инвестором», то есть профессиональным участником рынка ценных бумаг, в связи с чем знала о рисках, связанных с осуществлением операций на этом рынке.

При этом после обращения в Верховный суд были отменены обжалуемые судебные постановления, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, где решение было одобрено в пользу женщины, пишут «Известия».

«Вывод суда о том, что истец является «опытным инвестором», профессиональным участником рынка ценных бумаг и несет коммерческие риски при осуществлении брокерской деятельности, сам по себе не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств», — говорится в документе.

Также в заявлении указывается, что банк не вправе определять и контролировать денежные средства своих клиентов и устанавливать ограничения права клиента на распоряжение своими финансами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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