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Режиссер «Один дома 2» хочет вырезать сцену с Трампом, но боится мести

Режиссер «Один дома 2» Крис Коламбус хочет вырезать камео президента США Дональда Трампа из фильма, сообщили 15 апреля в The Guardian.

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

По словам Криса Коламбуса, появление политика в кинокартине стало для него «проклятием». Он выразил опасения по поводу реакции американского лидера на решение убрать этот эпизод, который был снят более 30 лет назад, пишут «Известия».

«Если я его вырежу, меня, вероятно, вышлют из этой страны. Меня будут считать непригодным для жизни в Соединенных Штатах», — приводятся его слова в публикации.