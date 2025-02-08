В России и мире

Евросоюз нарастил поставки вина в Россию

Евросоюз, который несколько месяцев подряд снижал поставки вина в Россию, в феврале неожиданно нарастил продажи, следует из анализа данных Евростата.

Так, в конце зимы европейские продажи вина в страну составили 7,5 тысячи тонн, что на 14 процентов больше уровня января. Это максимальное значение с ноября прошлого года.

Отгрузки в феврале увеличили все крупнейшие поставщики. Сильнее всего выросли продажи из Польши — в 1,8 раза, до 1,2 тысячи тонн, а также из Италии и Португалии — на четверть, до 2,8 тысячи и 878 тонн. Еще на 0,2 процента подрос экспорт Латвии — до 1,4 тысячи.

Единственным крупным поставщиком вина среди стран Евросоюза, которые в феврале уменьшили продажи, стала Германия — ее экспорт на российский рынок сократился в 2,3 раза и составил всего 230 тонн против 543 тонн месяцем ранее.

Всего отечественные компании приобрели у стран ЕС вина на 28 миллионов евро против 25,3 миллиона в январе.

Россия компенсирует снижение импорта ростом собственного производства: за январь-февраль выпуск винодельческой продукции достиг 6,8 миллиона декалитров, что на пять процентов больше уровня годом ранее, пишут РИА Новости.