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Умер народный артист России Юрий Слесарев

10 мая на 78-м году жизни умер пианист, народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства.

Фото: Telegram-канал Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства

«Центральная музыкальная школа - Академия исполнительского искусства с прискорбием сообщает о кончине 10 мая 2025 года выдающегося музыканта, Народного артиста России, профессора Московской консерватории, вице-президента Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Юрия Степановича Слесарева», - говорится в сообщении.

Слесарев родился 22 августа 1947 года в крымской Евпатории. Окончив в 1971 году Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, он уже успел достичь успехов: в 1969 году был отмечен дипломом на Международном конкурсе пианистов в Лидсе, а в 1970 стал дипломантом IV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Кроме того, в 1969 году он одержал победу на Всесоюзном конкурсе пианистов в Таллине, а в 1972 - на Международном конкурсе в Монтевидео (Уругвай). Начиная с 1973 года Слесарев совмещал педагогическую деятельность в стенах Московской консерватории с выступлениями на ведущих концертных площадках мира, пишет ТАСС.