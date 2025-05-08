В России и мире

В Общественной палате РФ выступили за возвращение вытрезвителей

Возвращение системы вытрезвителей и лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП), предназначенных для страдающих алкоголизмом, может стать одной из эффективных антиалкогольных мер. Такое мнение высказал первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

«Почему нам не вернуть ЛТП и вытрезвители? Это может быть одной из мер для решения проблемы алкоголизации страны. <...> Вот за руль пьяный садиться не может, а на улице почему появляться может? Если человек явно выпивший, полиция должна подойти, попросить пройти, померить алкоголь, если больше определенной нормы - забрать, например, в вытрезвитель, как это раньше было. Почему мы этого стесняемся?» - сказал Пожигайло на пленарной сессии Всероссийского форума в сфере алкогольной политики, формирования культуры трезвости и здорового образа жизни, который проходит в ОП.

По его словам, возвращение таких учреждений позволит предотвратить совершение тяжких преступлений в состоянии алкогольного опьянения, а также сохранить жизнь самому выпившему человеку. «Конечно, это [вытрезвитель] останавливает. Если это будет привязано к его карьере, может, он в партии - его вызовут на партийное собрание [для порицания]. Это важная мера, которой не надо стесняться», - приводит слова Пожигайло ТАСС.