В России и мире

Создан инновационный электропроводящий гидрогель для заживления ран

Ученые НМИЦ им. Алмазова разработали электропроводящий гидрогель с антибактериальной активностью для быстрого заживления ран. Его можно использовать как со специальными электростимулирующими устройствами, так и самостоятельно, рассказала ТАСС научный сотрудник научно-исследовательского отдела сосудистой и интервенционной хирургии Елена Цветкова.

«Уникальность нашей разработки - это добавка в состав гидрогеля PEDOT: PSS (полистиролсульфонат, прим. ТАСС), который улучшает электропроводимость и работает в комбинации с девайсом. Плюс мы можем персонализировать лечение - вводить в гидрогель антисептики, антибиотики, вещества, которые необходимы для заживления и использовать как самостоятельное средство», - рассказала она.

Разработку представили в рамках VIII Петербургского медицинского инновационного форума. В 2024 году ученые НМИЦ им. Алмазова презентовали первую в России умную повязку с электростимуляцией для быстрого заживления хронических ран. Разработка превосходит зарубежные аналоги, так как позволяет отслеживать заживление раны в режиме реального времени через мобильное приложение. Как объяснила Цветкова, для эффективной работы устройству необходим гидрогель, который будет накладываться на саму рану и усиливать электростимуляцию. В комбинации технология будет ускорять заживление на 50%.

«Несмотря на то, что сейчас распространено производство повязок с хитозаном для заживления ран, наш гидрогель еще снижает риск инфицирования, так как содержит синтетический компонент - там не разовьется бактерия, и в то же время он разрешен в медицине, косметологии, например, для производства гидрогелевых патчей, которые мы используем для глаз», - отметила специалист.

По ее словам, сейчас ученые выходят на этап доклинических исследований, поданы документы на получение патента, пишет ТАСС.