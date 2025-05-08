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Внука президента Трампа назвали Александр

Президент США Дональд Трамп сообщил о рождении внука.

Фото: AP Photo / Evan Vucci

«Мне только что сообщили о (рождении – ред.) внука», - заявил Трамп, завершая встречу в Абу-Даби на бизнес-форуме США и ОАЭ. Трамп рассказал, что ребенок родился у его дочери Тиффани Трамп и ее мужа Майкла Булоса.

По данным телеканала Fox News, 11-го внука Трампа зовут Александр Трамп Булос.

Трамп заявил, что на этом фоне, вероятно, мог бы завершить свое турне по ближневосточным странам на день раньше, однако не стал этого делать, добавив, что это разочаровало бы президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна.