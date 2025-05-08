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Россия и Украина договорились обменяться условиями для прекращения огня

Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, российской стороной работа ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа продолжается, она ведётся. Российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной», - сказал Песков журналистам, пишет РИА Новости.

В пятницу помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев в ходе переговоров в Стамбуле договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня.