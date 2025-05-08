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ВОЗ сократит число сотрудников из-за нехватки денег

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена сократить число своих сотрудников из-за нехватки денег, количество департаментов сократится с 76 до 34, заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.

«В результате определения приоритетов была разработана новая рационализированная структура штаб-квартиры, в результате чего численность исполнительного руководства сократилась с 14 до 7 человек, а количество департаментов - с 76 до 34», - сказал он.

Гендиректор организации добавил, что несмотря на меры по экономии, принятые ВОЗ за последние восемь лет, в следующем двухлетнем периоде она столкнется с дефицитом зарплаты более чем на 500 миллионов долларов.

«Секретариат принял ряд мер для сокращения расходов на поездки, закупки, набор персонала, досрочный выход на пенсию и многое другое. Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников», - уточнил глава ВОЗ.

По его данным, из за прекращения финансирования со стороны США, по меньшей мере в 70 странах пациенты пропускают лечение, медицинские учреждения закрываются, работники здравоохранения теряют работу, а люди сталкиваются с увеличением расходов на здравоохранение из собственных средств, пишет РИА Новости.