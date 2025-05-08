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Всемирный день футбола отмечается 25 мая

Своей резолюцией A/RES/78/281 от 7 мая 2024 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 25 мая Всемирным днём футбола. Дата для этого спортивного праздника была выбрана в связи с тем, что в 2024 году исполнилось 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей разных стран в рамках летних Олимпийских игр 1924 года, которые проходили в Париже.

Как известно, спорт не только укрепляет здоровье и помогает вести активный образ жизни, но и играет ключевую роль в сохранении мира на планете. А футбол, как вид спорта, в данном вопросе имеет особое положение. Ведь это массовый и очень доступный вид спорта. Помимо своих игровых качеств, он является универсальным языком, на котором говорят люди любого возраста, пола, национальности и социального положения. Широкая привлекательность и доступность футбола делают его мощным инструментом для укрепления здоровья и мира, развития чувства общности и национальной гордости, способствуют взаимопониманию, терпимости, уважению и солидарности.

Отметить, что неформально, но традиционно Всемирный день футбола отмечался ежегодно 10 декабря, а теперь он получил официальный статус, но дата установлена на 25 мая. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции также признала основополагающую роль ФИФА и региональных и национальных футбольных федераций, а также соответствующих ассоциаций, в продвижении игры в футбол. Помимо этого, документ рекомендует государствам-членам «принять стратегии и программы по развитию спорта и физической активности, включая футбол, на национальном и местном уровнях в качестве средства укрепления физического и психического здоровья и благополучия и воспитания спортивной культуры в обществе».