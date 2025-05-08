В Пекине прошел фестиваль русской музыки и поэзии

Фестиваль русской музыки и поэзии прошел в День русского языка и 226-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в Пекине, китайские студенты и школьники читали стихи русского классика и возложили цветы к памятнику ему.
Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
Фестиваль ежегодно проходит на территории Столичного педагогического университета, где установлен памятник Пушкину. На мероприятии традиционно звучат стихи и музыкальные произведения. Таким образом, по словам организаторов, участники чтят память великого поэта и выражают глубокое уважение к нему.
Как отметил проректор, его очень обрадовал тот факт, что в фестивале этого года принимают участие не только студенты-русисты, но и школьники.
Советник-посланник посольства РФ в Китае Наталья Степкина выразила признательность университету, преподавателям русского языка и переводчикам «за активную вовлеченность в процесс двустороннего гуманитарного сотрудничества и за значимый практический вклад в продвижение русского языка и популяризацию русской культуры в Китае».
Ежегодно 6 июня, в день рождения Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о его проведении как дня, посвященного одному из официальных языков ООН, было принято Всемирной организацией 20 февраля 2010 года, пишет РИА Новости.
Напомним, в Псковской области проходят Дни пушкинской поэзии.