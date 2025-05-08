В России и мире

В Пекине прошел фестиваль русской музыки и поэзии

Фестиваль русской музыки и поэзии прошел в День русского языка и 226-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в Пекине, китайские студенты и школьники читали стихи русского классика и возложили цветы к памятнику ему.

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Фестиваль ежегодно проходит на территории Столичного педагогического университета, где установлен памятник Пушкину. На мероприятии традиционно звучат стихи и музыкальные произведения. Таким образом, по словам организаторов, участники чтят память великого поэта и выражают глубокое уважение к нему.

«В этот летний день мы собрались у памятника Пушкину в Столичном педагогическом университете, чтобы вместе отметить День русского языка, почтить память великого поэта Пушкина и насладиться душевным покоем, который нам дарит русская литература. Это не просто фестиваль поэзии и музыки, но и живое воплощение культурного обмена между Китаем и Россией», - заявил проректор Столичного педагогического университета Ма Лигэн.

Как отметил проректор, его очень обрадовал тот факт, что в фестивале этого года принимают участие не только студенты-русисты, но и школьники.

Советник-посланник посольства РФ в Китае Наталья Степкина выразила признательность университету, преподавателям русского языка и переводчикам «за активную вовлеченность в процесс двустороннего гуманитарного сотрудничества и за значимый практический вклад в продвижение русского языка и популяризацию русской культуры в Китае».

«Благодаря труду переводчиков китайские читатели открывают для себя многообразные образы, созданные великими русскими писателями, узнают наши взгляды на исторические события, и таким образом литературная переводческая деятельность становится одним из видов народной дипломатии», - добавила она.

Ежегодно 6 июня, в день рождения Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о его проведении как дня, посвященного одному из официальных языков ООН, было принято Всемирной организацией 20 февраля 2010 года, пишет РИА Новости.

Напомним, в Псковской области проходят Дни пушкинской поэзии.