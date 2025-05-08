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Умер основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон

Основатель культовой рок-группы Beach Boys Брайан Уилсон скончался в США в возрасте 82 лет сегодня, 11 июня. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление родственников музыканта.

Фото: Richard King/commons.wikimedia

В посте, опубликованном в соцсетях, семья Уилсона написала: «Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Сейчас мы не находим слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время, поскольку наша семья скорбит. Мы понимаем, что делимся своим горем со всем миром».

Beach Boys входят в число самых популярных групп рок-эры, с более чем 30 синглами в Топ-40 и мировыми продажами более 100 миллионов. Альбом 1966 года «Pet Sounds» был признан вторым в списке 500 лучших альбомов журнала Rolling Stone 2003 года, уступив альбому Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Beach Boys были включены в Зал славы рок-н-ролла в 1988 году, а в 2000 году Уилсон был включен в Зал славы сонграйтеров, пишет Фонтанка.ру.