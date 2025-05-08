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Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Певицу Земфиру* включили в базу украинского сайта «Миротворец». Администрация портала обвиняет артистку в «отрицании российской агрессии» и «манипуляции общественно значимой информации», пишет RTVI.

Фотография: Сергей Бобылев / ТАСС; Ирина Бужор / Коммерсантъ

В реестр украинского сайта также попала актриса Чулпан Хаматова. Среди причин включения ее в базу «Миротворца» указаны «нарушение границы» из-за поездки в Крым, а также якобы ведение «нелегальной коммерческой деятельности» на территории полуострова.

Земфира* попала в реестр иноагентов 10 февраля 2023 года. ТАСС со ссылкой на судебные документы утверждал, что Минюст объяснил свое решение по певице ее «антироссийской политической деятельностью».

В мае 2023 года Земфира* подала в суд на Минюст, потребовав признать решение о признании ее иноагентом незаконным. Однако иск певицы был отклонен в нескольких инстанциях. В середине сентября 2024 года она подала жалобу в Верховный суд.

СМИ писали, что Земфира* покинула Россию весной 2022 года — после начала боевых действий на Украине — и переехала во Францию. В 2024 году в соцсетях появилась фотография певицы, якобы сделанная в Москве, которая сопровождалась данными о том, что она приехала в столицу ради лечения зубов. Позднее выяснилось, что это был старый снимок, а артистка в Россию не возвращалась.

Чулпан Хаматова сообщила, что уехала из России в Латвию в марте 2022 года. После начала боевых действий на Украине, 26 февраля, она в числе других деятелей культуры подписала открытое письмо, где призвала к остановке конфликта и началу мирных переговоров.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов.