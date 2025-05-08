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К 100-летию «Артека» выпустили марку

Марку к 100-летию «Артека», эскиз для которой создал артековец Руслан Меняйленко из Луганска, выпустили в обращение тиражом 165 тысяч экземпляров, гашение марки провели в международном детском центре в понедельник.

Процедуру гашения юбилейной марки в «Артеке» провели автор эскиза марки – победитель конкурса рисунков Руслан Меняйленко из Луганска, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и глава ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь.

Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Гурзуфа Республики Крым, Ульяновска и Челябинска, сообщили в «Артеке».

Номинальная стоимость марки составит 63 рубля. Размер марки 42×30 миллиметров, тираж - 165 тысяч марок.

Ранее в «Артеке» заложили капсулу времени на следующие 100 лет с посланием артековцам 2125 года.

Международный детский центр «Артек» основан 16 июня 1925 года. С 2014 года стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.

С 2014 года в «Артеке» началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития «Артека» на 2021-2025 годы, пишет РИА Новости.

«Артек» основан 16 июня 1925 года как лагерь-санаторий для детей с туберкулезом и анемией по инициативе главы Красного Креста Зиновия Соловьева. Первым директором стал врач Федор Шишмарев. Название учреждению подарило урочище, расположенное на берегу одноименной реки.