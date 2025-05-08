Путин может стать героем мультсериала «Простоквашино»

Президент России Владимир Путин может стать героем нового сезона мультсериала «Простоквашино». Об этом заявила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ). По ее словам, Путин создаст прекрасный дуэт с котом Матроскиным.
Путин будет не первой публичной личностью, кто появится в «Простоквашино» в качестве камео. Так, в пятом сезоне мультсериала уже встречался певец, композитор и продюсер Сергей Жуков. Он также стал автором «Гимна Простоквашино», прозвучавшего в том же сезоне. Кроме того, в эпизоде «Таинственный бульдог» зрители увидели шоумена, актера, комика Гарика Харламова, пишет РБК.
Сериал «Простоквашино» выходит с 2018 года, на июнь 2025 года аниматоры создали уже шесть сезонов. Озвучивают персонажей известные артисты. Так, Антон Табаков подарил свой голос коту Матроскину, Гарик Сукачев, Павел Деревянко, Никита Волков — псу Шарику. Почтальон Печкин разговаривает голосом Ивана Охлобыстина. Озвучивающая персонажей мультика команда включает и других популярных людей.
В возрожденном с советских времен проекте появились новые персонажи. Например, «Там-Там» — это разумный зверек, похожий на грызуна, смесь белки, кенгуру.
Среди режиссеров числятся Михаил Солошенко, Евгения Жиркова, Анна Кузина, Софья Кравцова и другие.