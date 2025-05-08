В Мариинском театре состоялась премьера первой в мире оперы, завершённой с участием ИИ

19 июня на Новой сцене Мариинского театра прошла премьера мистической оперы «Мандрагора» — первого в мировой истории музыкального спектакля, завершённого с использованием технологий искусственного интеллекта. Постановка стала центральным культурным событием XXVIII Петербургского международного экономического форума и фестиваля «Звёзды белых ночей», обозначив новый этап в развитии синтеза искусства и технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.
Фото: Сбер
Опера, основанная на замысле Петра Чайковского и Сергея Рачинского, была воссоздана и завершена с участием композитора Петра Дранги и нейросетей Сбера. GigaChat помог написать либретто, SymFormer доработал музыкальную ткань, а Kandinsky создал визуальные и сценографические решения. Все решения искусственного интеллекта были реализованы под художественным контролем и с глубоким уважением к стилю эпохи.
Премьера «Мандрагоры» приурочена к 185-летию со дня рождения Чайковского — это не только акт памяти, но и продолжение его творческого пути. Символично и то, что эта опера была представлена на сцене Санкт-Петербурга — именно в том городе, где жил и творил композитор и где, по изначальному замыслу, должны были поставить спектакль. Теперь же постановка станет частью репертуара Мариинского тетра в сезоне 2025-2026. Показ спектакля также состоится в Удмуртии на 68-м фестивале искусств «На Родине П. И. Чайковского». 27 июня на центральной площади Ижевска все желающие смогут увидеть оперу в исполнении артистов Театра Оперы и Балета Удмуртской Республики.
Постановка объединила более 170 артистов, включая симфонический оркестр, хоры и солистов. Центральный сценический образ — гигантская голова, внутри которой с помощью видеомэппинга разворачиваются фантастические миры. Режиссёр спектакля — Илья Устьянцев, художник по костюмам — Сергей Новиков. Художник-сценограф — Александр Кудрявцев. Над визуальной частью работали: Александр Сиваев (свет), Мурад Ибатуллин (3D-графика), Борис Цибисов (мэппинг). Руководитель производственной группы — Максим Козлов.
Спектакль стал международным проектом не только по масштабу, но и по уровню исполнения: в нём участвуют солисты, хоры и оркестранты, выступающие на ведущих сценах Европы и Азии. Главные партии исполнили Василий Ладюк и Алина Черташ — лауреаты международных конкурсов и признанные солисты, чьи выступления проходят на крупнейших оперных площадках мира.
Проект реализован при участии команд Sber Metaverse Tech и СберМаркетинга.