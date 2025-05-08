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В Мариинском театре состоялась премьера первой в мире оперы, завершённой с участием ИИ

19 июня на Новой сцене Мариинского театра прошла премьера мистической оперы «Мандрагора» — первого в мировой истории музыкального спектакля, завершённого с использованием технологий искусственного интеллекта. Постановка стала центральным культурным событием XXVIII Петербургского международного экономического форума и фестиваля «Звёзды белых ночей», обозначив новый этап в развитии синтеза искусства и технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.

Фото: Сбер

Опера, основанная на замысле Петра Чайковского и Сергея Рачинского, была воссоздана и завершена с участием композитора Петра Дранги и нейросетей Сбера. GigaChat помог написать либретто, SymFormer доработал музыкальную ткань, а Kandinsky создал визуальные и сценографические решения. Все решения искусственного интеллекта были реализованы под художественным контролем и с глубоким уважением к стилю эпохи.

Премьера «Мандрагоры» приурочена к 185-летию со дня рождения Чайковского — это не только акт памяти, но и продолжение его творческого пути. Символично и то, что эта опера была представлена на сцене Санкт-Петербурга — именно в том городе, где жил и творил композитор и где, по изначальному замыслу, должны были поставить спектакль. Теперь же постановка станет частью репертуара Мариинского тетра в сезоне 2025-2026. Показ спектакля также состоится в Удмуртии на 68-м фестивале искусств «На Родине П. И. Чайковского». 27 июня на центральной площади Ижевска все желающие смогут увидеть оперу в исполнении артистов Театра Оперы и Балета Удмуртской Республики.

«"Мандрагора" — совместное творчество большого количества людей: нашего замечательного музыканта, композитора Петра Дранги, гениального маэстро Валерия Гергиева и, конечно, артистов Мариинского театра. И всё это реализовано вместе с искусственным интеллектом, что экономит огромное количество времени. Представьте себе, сколько времени занимает раскладка партитуры на большой симфонический оркестр. Это не самая любимая работа композиторов, ведь она отнимает у них годы жизни. А благодаря искусственному интеллекту человек может сосредоточиться на креативности — реализации того, что у него внутри. И искусственный интеллект может стать очень мощным помощником и вдохновителем», - сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Сегодня у нас решительная попытка с нашими большими друзьями из Сбера сделать новую сценическую версию, где не только человеческий талант, но и искусственный интеллект. В последнее время новейшие технологии выступают на сценах мировых театров, в том числе и в России. В мире уже сделано невероятное количество всего интересного, а в мире оперы и балета использовать новые технологии по-настоящему, не разрывая естественную связь с творческим произведением, на которое это накладывается, — самое сложное. Мы надеемся, что наш смелый шаг будет воспринят с интересом», - отметил дирижёр, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев.

«У нас получилась очень интересная история взаимодействия, когда искусственный интеллект предлагает варианты, помогает доработать, ускоряет процесс и делает его ещё более интересным. И это ни в коем случае не соревнование, а абсолютная коллаборация. Я думаю, что нам всем в будущем это очень сильно поможет. И наша опера должна поменять не только наших героев, но и всех вокруг, кто её посмотрел. Потому что люди всегда в жизни идут на определённые поступки во имя чего-то. Они духовно растут. Опера об этом. И всё происходит внутри головы, которую вы увидите на сцене. Это и есть олицетворение самой Мандрагоры», - добавил композитор, заслуженный артист России Пётр Дранга.

Постановка объединила более 170 артистов, включая симфонический оркестр, хоры и солистов. Центральный сценический образ — гигантская голова, внутри которой с помощью видеомэппинга разворачиваются фантастические миры. Режиссёр спектакля — Илья Устьянцев, художник по костюмам — Сергей Новиков. Художник-сценограф — Александр Кудрявцев. Над визуальной частью работали: Александр Сиваев (свет), Мурад Ибатуллин (3D-графика), Борис Цибисов (мэппинг). Руководитель производственной группы — Максим Козлов.

Спектакль стал международным проектом не только по масштабу, но и по уровню исполнения: в нём участвуют солисты, хоры и оркестранты, выступающие на ведущих сценах Европы и Азии. Главные партии исполнили Василий Ладюк и Алина Черташ — лауреаты международных конкурсов и признанные солисты, чьи выступления проходят на крупнейших оперных площадках мира.

Проект реализован при участии команд Sber Metaverse Tech и СберМаркетинга.