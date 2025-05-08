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Россия в мае увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза

Россия в мае увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении, до максимума за год. Так, грузинские поставки в конце весны выросли до 17,15 миллиона долларов против 5 миллионов годом ранее. Это стало максимальным значением с апреля прошлого года.

Несмотря на резкий рост, Россия все еще вдвое отстает от своего импорта за пять месяцев прошлого года - 57,6 миллиона долларов против 104,5 миллиона.

В прошлом месяце на Россию пришлось две трети всего грузинского экспорта вина, при этом месяцем ранее показатель был немного ниже - 58%, а годом ранее - вовсе 35%.

Всего в конце весны Грузия экспортировала вина другим странам на 25,9 миллиона долларов. Крупными покупателями помимо России также были Белоруссия (1,5 миллиона долларов), Польша (1,2 миллиона) и Украина (1,1 миллиона), пишут РИА Новости.