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Эксперт рассказал об опасности роутеров с предустановленным подключением к VPN

Роутеры с предустановленным подключением к VPN-сервисам, которые не требуют участия пользователя, могут представлять серьезные риски для информационной безопасности. Об этом сообщил эксперт по инфраструктурному тестированию компании «Бастион» Иван Глинкин.

По его словам, роутеры с предустановленным VPN доступны на большинстве маркетплейсов и стоят дороже обычных аналогов. Тем не менее, как подчеркивает Глинкин, использование таких устройств в исходной конфигурации может быть небезопасным.

Он уточнил, что в лучшем случае соединение роутеров будет нестабильным. Часто они подключаются к несегментированным сетям и VPN-серверам, размещенным на недорогом хостинге с низким уровнем защиты. Это создает серьезные риски для безопасности домашней инфраструктуры. Эксперт предупредил, что злоумышленники могут воспользоваться специальным программным обеспечением для получения IP-адресов других пользователей на том же хосте.

Кроме того, отмечаются случаи, когда продавцы сохраняют за собой полный удаленный доступ к проданным устройствам. В инструкциях прямо указывается на запрет изменения прошивки, а в настройках роутера включен доступ к устройству из внешней сети. Глинкин объяснил, что это означает, что продавец может подключаться к устройству в любое время, если пользователь не отключит эту опцию вручную. Такая схема часто используется для снижения затрат на техническую поддержку, однако в результате пользователь теряет контроль над конфигурацией и может подвергать свой трафик риску перехвата, пишут «Известия».

«Не подключайте сомнительное оборудование напрямую к сети. Особую настороженность должны вызывать решения, которые обещают «безопасность из коробки». Следует помнить: предложения вроде «безлимитного VPN за символическую доплату» требуют критического подхода», — заключил собеседник.