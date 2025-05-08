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Эксперт предупредил о штрафе за самовольную засыпку канавы на даче

22.06.2025 14:00|ПсковКомментариев: 0

Гражданам РФ за самовольную засыпку канавы может грозить штраф от 5 тысяч рублей, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Как объяснил эксперт, по федеральному закону «Об автомобильных дорогах» боковой ров относится к сооружениям дороги. Это значит, что обязанность строить и обслуживать ров лежит на том, кому принадлежит дорога. Сроки очистки и глубину рва диктуют своды правил к автомобильным дорогам: обычно не глубже 1,2 метра с уклоном дна не менее 3 и выходом к естественному понижению.

«Забитый ров или «тупиковая яма», где вода стоит неделями, считается нарушением содержания дороги. Самовольная засыпка канавы квалифицируется как самоуправство (статья 19.1 КоАП РФ, штраф до 300 рублей) и одновременно может тянуть на самовольный захват земли (статья 7.1 КоАП РФ, штраф от 5 тысяч рублей или 1–1,5 % кадастровой стоимости земли)», - рассказал Бондарь. 

Эксперт отметил, что если из-за засыпанного рва затопило соседа или размыло полотно, то забивший канаву гражданин будет обязан возместить причиненный ущерб по Гражданскому кодексу РФ.

Кроме того, эксперт дал рекомендации гражданам, которые столкнулись с засыпанным рвом.

«Жителю, столкнувшемуся с отсутствием канавы, следует подать заявление в муниципалитет или правление СНТ. Жалобу можно дублировать в ГИБДД и прокуратуру – дорожникам часто достаточно предписания, чтобы начались работы. Копать ров своими силами на земле общего пользования нельзя, но если нужен съезд на участок, следует оформить разрешение на примыкание: проект с трубой нужного диаметра согласовывает отдел архитектуры или балансодержатель дороги», - посоветовал Бондарь.

Он напомнил, что дренажный ров - это гарантия того, что стены дома останутся сухими, а близлежащая дорога не превратится в болото, пишут РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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