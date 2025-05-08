В России и мире

В расположенной в Чили самой сухой пустыне мира выпал снег

Снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакама, находящуюся на севере Чили. Об этом говорится в сообщении расположенной там обсерватории ALMA, размещенном в X.

«В пустыне Атакама, самой сухой в мире, идет снег», - отмечается в тексте, которым сопровождаются видеокадры. Как уточняется, последний раз такой снегопад в этом районе наблюдался 10 лет назад.

Атакама находится на высокогорном плато. Из-за своего климата с крайне низким количеством осадков она идеально подходит для наблюдений за космосом и строительства обсерваторий, пишет ТАСС.